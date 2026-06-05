Водитель сбил шестилетнего мальчика в Иваново, его ищет полиция
Вечером в четверг в Иваново неизвестный водитель на автомобиле белого цвета сбил шестилетнего мальчика, переходившего проезжую часть. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщили в региональном УМВД, после ДТП ребенок самостоятельно обратился за медицинской помощью. Предварительный диагноз — гематома и сотрясение головного мозга. В настоящий момент полиция разыскивает как водителя, так и его машину.
Ранее на Камчатке грузовик столкнулся с маршрутным автобусом. В пресс-службе краевой Госавтоинспекции уточнили, что авария произошла из-за выезда грузовика на организованную временно для дорожных работ полосу.
В результате ДТП травмы получили оба водителя. В ГАИ подчеркнули, что их жизни ничто не угрожает. В региональном Минздраве подтвердили, что пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь. Пассажиров в автобусе в момент аварии не было.
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