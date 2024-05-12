Водитель утонувшего в Петербурге автобуса признал вину и раскаялся

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Водитель упавшего и утонувшего в Мойке автобуса Рахматшох Курбонов заявил, что признаёт свою вину и раскаивается. Об этом он сказал в своём выступлении на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга.
В суд водителя доставили для избрания ему меры пресечения, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем за собой смерть двух и более человек. На процесс приглашён переводчик. У Курбонова есть два защитника.
По версии обвиняемого, он управлял автобусом с неисправной тормозной системой. Водитель принёс свои извинения и соболезнования родственникам погибших. Сообщается, что в компании-перевозчике в течение нескольких дней нарушался график работы Курбонова, ему не обеспечивалось необходимое время отдыха между сменами.
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Александр Бойцов