Водителя упавшего в Мойку автобуса арестовали на два месяца

Фото: объединенная пресс-служба судов города
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя автобуса, упавшего в реку Мойку, Рахматшоха Курбонова до 9 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Курбонов признал свою вину в том, что управлял автобусом с неисправной тормозной системой.
Днем 10 мая под управлением Курбонова рейсовый автобус упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Согласно данным городского комитета по транспорту, водитель не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост. В результате автобус потерял управление, пробил ограду моста и упал в реку Мойку.
Спасатели эвакуировали девять человек из автобуса, однако семь пассажиров погибли.
Водителя автобуса задержали в тот же день. Ему предъявили обвинение по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до семи лет.
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Днем 10 мая под управлением Курбонова рейсовый автобус упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Согласно данным городского комитета по транспорту, водитель не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост. В результате автобус потерял управление, пробил ограду моста и упал в реку Мойку.
Спасатели эвакуировали девять человек из автобуса, однако семь пассажиров погибли.
Водителя автобуса задержали в тот же день. Ему предъявили обвинение по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до семи лет.
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Артем Кузьмин