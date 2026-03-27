В Британии мужчина отправил друга на тест ДНК, чтобы не платить алименты
В Великобритании 59-летний Гарет Ллойд из Кардиффа решил избежать выплаты алиментов с помощью хитрости. Когда бывшая партнёрша потребовала установить отцовство через ДНК-тест, мужчина долго отказывался, но после решения суда о взыскании средств согласился. Об этом пишет Daily Mail.
Вместо себя он отправил в клинику друга — Филлипа Джонса. Тот сдал свою ДНК под видом Ллойда. Результаты теста показали, что Джонс не является отцом ребёнка. Однако женщина оспорила результаты, и обман быстро раскрылся. Повторные тесты подтвердили, что Ллойд — биологический отец.
Обоих мужчин признали виновными в сговоре с целью мошенничества. Ллойд получил год условно и 100 часов общественных работ. Джонс — три месяца условно.
