Военный получил срок за то, что 5 месяцев на возвращался из отпуска в Забайкалье

Читинский гарнизонный военный суд осудил военного Михаила Скрипкина на 5,5 лет тюремного заключения из-за того, что он не вернулся на службу из отпуска. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу второго Восточного окружного военного суда.