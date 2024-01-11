Военный получил срок за то, что 5 месяцев на возвращался из отпуска в Забайкалье

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Читинский гарнизонный военный суд осудил военного Михаила Скрипкина на 5,5 лет тюремного заключения из-за того, что он не вернулся на службу из отпуска. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу второго Восточного окружного военного суда.
Скрипкин отправится в колонию общего режима.
Согласно материалам дела, военнослужащий, находясь в отпуске решил уклониться от прохождения военной службы и 25 февраля 2023 года без уважительных причин не вернулся в расположение воинской части.
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Алина Юрчак