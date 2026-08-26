Военный вертолёт Black Hawk жёстко приземлился в США
В американском штате Колорадо военный вертолёт Black Hawk совершил жёсткую посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление шерифа.
Инцидент произошёл во вторник в округе Гилпин, на восточном склоне горы Тородин. По предварительным сведениям, на борту вертолёта находились четыре человека – никто из них не пострадал. Причины случившегося пока не называются.
По информации телеканала ABC News, Black Hawk выполнял учебный полёт. Экстренные службы уже прибыли на место жесткого приземления. Утечки топлива или возгорания после посадки вертолёта не зафиксировали. На опубликованных кадрах, которые выложили в соцсетях, видны его повреждённые лопасти и деформированный фюзеляж.
Ранее «Радио 1» передавало, что восемь человек погибли в результате стрельбы и пожара в частном доме в городе Биллингс. Предположительно, причиной трагедии стала семейная ссора, которая переросла в конфликт с огнестрельным оружием.
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