Выяснилась причина смерти американской «королевы кантри»
Стала известна причина смерти американской кантри-певицы и актрисы Долли Партон, которая скончалась 25 августа в возрасте 80 лет. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на представителя звезды.
Согласно материалу, «королева кантри» ушла из жизни после непродолжительной борьбы с раком. Каким именно — пока не уточняется, однако за четыре дня до смерти артистку госпитализировали в онкологический центр Нэшвилла. Официально о кончине певицы её семья объявила во вторник.
За десятилетия карьеры Партон выпустила такие альбомы, как Here You Come Again, Trio и Blue Smoke, а её синглы Jolene, I Will Always Love You и 9 to 5 стали мировыми хитами. Певица также активно занималась благотворительностью: финансировала больницы и помогала пострадавшим от лесных пожаров. Другим ее проектом стала программа Imagination Library, запущенная в 1995 году, в рамках которой детям бесплатно рассылали книги – не только тем, кто живет в США, но и несовершеннолетним за рубежом.
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