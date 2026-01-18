Волонтеры раскрыли планы по возобновлению поисков пропавшей семьи Усольцевых
Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» возобновит активные поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых наступления безопасных условий. Об этом 18 января сообщили ТАСС в пресс-службе отряда.
Уточняется, что волонтеры ждут потепления и схода снежного покрова.
Напомним, что семья из трёх человек пропала 28 сентября 2025 года. Супруги Ирина и Сергей отправились с пятилетней дочерью в поход в урочище Буратинка в Партизанском районе. Вскоре они перестали выходить на связь.
Активная фаза масштабной поисковой операции, в которой участвовало более 1,5 тысячи человек из разных регионов страны, завершилась 12 октября.
В настоящее время волонтёры продолжают работать со службами в консультативном режиме в ожидании подходящих погодных условий для возобновления полевых работ.
4 января стало известно, что в день исчезновения Усольцевы направлялась к «камню желаний» на горе Мальвинка. Эта версия косвенно подтверждается показаниями свидетелей, которые в то же время находились на Кутурчинском белогорье.