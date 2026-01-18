Волонтеры раскрыли планы по возобновлению поисков пропавшей семьи Усольцевых

18 января 2026, 06:03

Фото: iStock/c3nsored

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» возобновит активные поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых наступления безопасных условий. Об этом 18 января сообщили ТАСС в пресс-службе отряда.





Уточняется, что волонтеры ждут потепления и схода снежного покрова.



Напомним, что семья из трёх человек пропала 28 сентября 2025 года. Супруги Ирина и Сергей отправились с пятилетней дочерью в поход в урочище Буратинка в Партизанском районе. Вскоре они перестали выходить на связь.



