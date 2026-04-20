В Нижегородской области четыре человека погибли при пожаре в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижегородской области при пожаре в многоквартирном жилом доме погибли четыре человека. Об этом информирует МЧС России по региону.



Сигнал о возгорании поступил из населённого пункта Нижегородец Дальнеконстантиновского муниципального округа. Огонь охватил две квартиры на втором этаже.

Пламя распространилось на общей площади 80 квадратных метров. В результате происшествия погибли четыре человека. Сотрудники устанавливают личности погибших. Спасатели эвакуировали 14 жильцов.

К тушению пожара привлекались 12 человек личного состава МЧС России и шесть единиц техники. Пожарные расчёты работали на месте до полной ликвидации открытого горения. Дознаватели МЧС РФ выяснят причину пожара.

Ольга Щелокова

