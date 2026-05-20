Воспитатели избивали и ставили детей на колени в российском детсаду
Уголовное дело возбудили после сообщений в социальных сетях о жестоком обращении с воспитанниками одного из детских садов в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба в СУ СК по региону.
По словам одной из сотрудниц, некоторые ее коллеги ставили детей на колени и применяли против них физическую силу. Она рассказала, что однажды увидела, как воспитательница дала ребенку пощечину, после которой у него осталось красное пятно. Женщина обращалась к заведующей, но это не помогло. А после начала разбирательств коллеги начали травить ее саму.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Сейчас они выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае воспитательница получила условный срок за выжженные глаза у пятерых детей.
