Мужчина угрожал ножом полицейским в центре Москвы
Суд арестовал мужчину, который угрожал ножом сотрудникам полиции в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
По версии следствия, все произошло днем 18 мая в Рязанском переулке. Артур Хайруллин достал нож в ответ на законное требование полицейских прекратить нарушение общественного порядка. Угрожая правоохранителям, он нанес телесные повреждения одному из них.
Мещанский районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Ему вменили посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области пьяный водитель напал на полицейского во время составления протокола. В отношении него возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти.
