Воспитательница детсада убедила ученицу христианской школы заняться сексом* в церкви
В США сотрудница детсада получила тюремный срок за интимную* связь со школьницей
В американском штате Индиана 24-летнюю сотрудницу детского сада Торри Лемон приговорили к тюремному сроку за секс* с несовершеннолетней школьницей. Об этом сообщает People.
Лемон работала воспитательницей при христианской школе, где вступила в непристойные отношения* с ученицей. Полиции стало известно о происходящем, когда в правоохранительные органы обратился один из сотрудников школы, проверивший телефон жертвы. В памяти устройства находилось видео, на котором воспитательница детского сада целуется* с девочкой. Лемон сразу отстранили от работы.
Во время расследования выяснилось, что совратительница сблизилась с пострадавшей под видом «взрослой подружки» и постепенно увеличивала физический контакт. Женщина разговаривала с девочкой на сексуальные темы, раскрепощая ее, а затем склонила к интимной* связи — в школе, церкви, своей квартире и доме жертвы. Это происходило на протяжении двух месяцев.
Родители школьницы признались, что замечали определенные странности. Например, воспитательница слишком близко сидела к ребёнку, приходя к ним в гости, иногда дарила цветы и подарки, а также звонила пострадавшей на личный телефон. Отмечается, что 14 мая Лемон признала себя виновной по одному пункту обвинения в совращении* несовершеннолетней.