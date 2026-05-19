Воспитательница детсада убедила ученицу христианской школы заняться сексом* в церкви

19 мая 2026, 03:08

В США сотрудница детсада получила тюремный срок за интимную* связь со школьницей

В американском штате Индиана 24-летнюю сотрудницу детского сада Торри Лемон приговорили к тюремному сроку за секс* с несовершеннолетней школьницей. Об этом сообщает People.





Лемон работала воспитательницей при христианской школе, где вступила в непристойные отношения* с ученицей. Полиции стало известно о происходящем, когда в правоохранительные органы обратился один из сотрудников школы, проверивший телефон жертвы. В памяти устройства находилось видео, на котором воспитательница детского сада целуется* с девочкой. Лемон сразу отстранили от работы.



