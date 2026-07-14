«Воспитывающий» жену кулаками блогер заинтересовал следователей

14 июля 2026, 12:29

В Псковской области проверяют блогера, избившего жену на камеру

Фото: iStock/cyano66

В Псковской области проверяют блогера, избившего на камеру жену с ребенком на руках. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону в своем канале в мессенджере Max.