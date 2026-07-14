«Воспитывающий» жену кулаками блогер заинтересовал следователей
В Псковской области проверяют блогера, избившего на камеру жену с ребенком на руках. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону в своем канале в мессенджере Max.
Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях. На кадрах мужчина бьет женщину, плюет ей в лицо и называет это «воспитанием». Когда ролик вызвал общественный резонанс, блогер заявил, что съемка была постановочной. Он также принес извинения, отметив, что его семья крепкая и здоровая, и в ней нет насилия.
По версии следствия, все произошло в Великих Луках. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося и оценивают условия проживания ребенка. По итогам проверки они примут соответствующее решение.
Ранее сообщалось, что 39-летнего жителя Якутии осудят за истязание бывшей жены. Мужчина злоупотреблял алкоголем и избивал женщину, причиняя ей физические и моральные страдания. Он наносил несчастной удары руками и ногами по разным частям тела, включая живот, зная, что она беременна.
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