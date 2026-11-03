Вратарь «Андорры» может получить до четырех лет тюрьмы после смерти Мигеля

03 ноября 2026, 15:21

Вратарь «Андорры» Хесус Овоно может сесть в тюрьму на 4 года после смерти Мигеля

Фото: istockphoto/Rost-9D

Вратарю «Андорры» Хесусу Овоно грозит до четырех лет тюрьмы после смерти футболиста «Тенерифе» Хесуса де Мигеля. Об этом пишет Baza со ссылкой на испанские СМИ.