Вратарь «Андорры» может получить до четырех лет тюрьмы после смерти Мигеля
Вратарю «Андорры» Хесусу Овоно грозит до четырех лет тюрьмы после смерти футболиста «Тенерифе» Хесуса де Мигеля. Об этом пишет Baza со ссылкой на испанские СМИ.
По законодательству Испании причинение смерти по грубой неосторожности наказывается лишением свободы на срок до четырех лет. Инцидент произошел в компенсированное ко второму тайму время: Мигель столкнулся с Овоно в центре поля, и вратарь в борьбе за мяч попал коленом в область груди соперника. Арбитр сразу показал Овоно красную карточку.
Встречу не доиграли — судья принял решение увести команды с поля. У Мигеля на поле остановилось сердце, врачам удалось его запустить, футболиста доставили в реанимацию, где он умер, не приходя в сознание.
Мигелю было 30 лет. Он выступал за «Тенерифе» с 2025 года, провел за клуб 29 матчей в Сегунде и забил 11 мячей.
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