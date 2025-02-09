В Нижнем Новгороде временно приостановил работу местный аэропорт

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В Нижнем Новгороде была временно ограничена работа местного аэропорта. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 04.40 МСК введены также в аэропорту Нижний Новгород», — пишет в telegram-канале Кореняко.
Напомним, что в ночь на 9 февраля также была приостановлена работа аэропорта в Волгограде. Предварительно, причиной принятия мер стала опасность атаки украинских беспилотников.
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