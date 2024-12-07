Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ ВС РФ освободили Берестки в ДНР

ВС РФ освободили Берестки в ДНР

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

Вооружённые силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Берестки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Министерство обороны РФ.
В освобождении населённого пункта Берестки участвовали подразделения группировки войск «Центр», они продолжили продвигаться в глубину обороны Вооружённых сил Украины.

Данная группировка войск нанесла поражение военным армии Украины и технике нескольких бригад ВСУ, отразила десять контратак. Подчёркивалось, что киевский режим потерял до 525 военнослужащих.



Министерство обороны Российской Федерации передало, что за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны сбили 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Российские военные освободили населённый пункт Сухие Ялы, который расположен в Донецкой Народной Республике.

Читайте также:

Пленный боевик ВСУ Гоч оказался экс-сотрудником ЗАЭС

Рогов: Войска РФ практически раскололи группировку ВСУ под Курахово

ВС РФ освободили Новодаровку в Запорожской области
#режим
#всу
#сво
#днр
#вс рф
#армия россии
В Воронеже горящий мужчина выпал из окна на машину
07 декабря 2024, 14:58

Фото: iStock/ brizmaker

В Воронеже мужчина загорелся и выпал из окна, приземлившись на машину, сообщил Телеграм-канал Baza.
Камеры домов, находившихся неподалёку, записали момент, когда воспламенившийся человек летел вниз. Известно, что инцидент произошёл ночью в жилом комплексе «Сердце города» на улице Куколкина в Воронеже. Местные жители испугались шума, яркого света и предположили, что упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Выяснилось, что у подъезда дома горел автомобиль и тело молодого человека.

«Парня пытались потушить, но помочь ему было уже нельзя», — говорилось в сообщении.

Ранее сообщалось, что 7 декабря утром на улице Комсомольская загорелась квартира. Во время тушения пожара специалисты нашли двух детей. Медики оказали им помощь, но мальчики скончались в больнице. Происшествие в Подмосковье могло произойти из-за аварийного режима работы электрообогревателя.


Читайте также:

На трассе под Новосибирском перевернулся автобус с пассажирами

В Екатеринбурге спецназ задержал бизнесмена, который напал на полицейского

Названа возможная причина конфликта с поножовщиной в краснодарской школе
#автомобиль
#камеры
#следствие
#жители
#человек
#инцидент
#дома
#воронеж
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Издевался при жизни и мешает жить после смерти: как сейчас живут сестры Хачатурян, убившие отца-тирана
07 декабря 2024, 14:19

Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян(Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

В июле 2018 года на лестничной площадке дома по Алтуфьевскому шоссе в Москве было найдено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. Мужчина скончался от множественных колото-резаных ранений в область шеи и груди. По подозрению в убийстве были задержаны три дочери покойного: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. Несмотря на то, что трагедия произошла больше 5 лет назад, приговор девушкам до настоящего времени судом не вынесен. О том, какие сложности имеются в деле сестер Хачатурян и как все это время живут обвиняемые девушки читайте в материале «Радио 1».

Отец — тиран


По словам матери девушек Аурелии Дундук, муж всегда был жестоким. Хачатурян начал избивать ее сразу после свадьбы. Ей тогда было 19 лет и она была беременна первым ребёнком — сыном Сергеем. Но это не мешало главе семьи издеваться и периодически избивать супругу. Позднее свою агрессию мужчина стал переносить на детей. В воспитательных целях он морально унижал и избивал сына и дочерей. После окончания 8 класса отец выгнал сына из дома. Вслед за сыном старший Хачатурян выгнал и жену. Под угрозами жестокой расправы запретил ей общаться с дочерьми.

Издевался при жизни и мешает жить после смерти: как сейчас живут сестры Хачатурян, убившие отца-тирана

Из показаний сестер, совершивших расправу над отцом, следует, что отец маниакально воспитывал девочек. За малейшие проступки отец брызгал детям в лицо перцовым баллончиком. Девочкам нельзя было ни с кем общаться и выходить на улицу. А дома отец требовал полного подчинения, в том числе в вопросах сексуального характера. Одна из сестёр попыталась покончить с собой после принуждения к оральному сексу, но была спасена врачами. В показаниях сестры утверждали, что отец склонял их к групповому сексу. В ходе следствия экспертиза подтвердила у сестер наличие повреждений, полученных вследствие сексуального насилия.

Убийство по предварительному сговору


За несколько дней до убийства глава семьи снова сексуально домогался до 18-летней Ангелины. В день убийства отец начал без повода придираться к дочерям и они получили наказание в виде распыления баллончика в лицо. Это было последней каплей.

Девушки, посовещавшись, решили избавиться от тирана. Сесты подождали пока отец уснет и вооружившись баллончиком, молотком и ножом приступили к расправе. Хачатурян попытался позвать соседей на помощь и выбежал на лестничную клетку, но говорить уже не смог. На теле мужчины, кроме прочих повреждений, было обнаружено более 35 ударов ножом. Смертельный удар был нанесен со спины в область сердца уже в подъезде. Сестры сами вызвали скорую помощь и не скрывали преступление.

Признал вину: в гибели четверых детей от отравления под Красноярском обвинили отца, что известно
Признал вину: в гибели четверых детей от отравления под Красноярском обвинили отца, что известно


Сестры по сей день ожидают приговора


В отношении убитого отца возбужденно другое уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», ст. 133 «Понуждение к действиям сексуального характера» и ст. 117 «Истязание». Пока не будет вынесено решение по делу старшего Хачатуряна, дело девушек не может быть рассмотрено в суде.

«Если суд установит, что Михаил Хачатурян виновен в особо тяжких насильственных преступлениях, то будет очевидно, что сестры действовали в рамках необходимой обороны, чтобы сохранить свои жизни. Если вина будет установлена судом, то это кардинальным образом повлияет на отношение к делам девочек, вплоть до их возможного прекращения», — сообщила адвакат девушек корреспондентам NEWS.ru

Сестры убитого Михаила Хачатуряна Наира и Марина (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Судебное разбирательство умышленно затягивается родственниками погибшего. В деле фигурируют много свидетелей, которых допрашивают об обстоятельствах более чем пятилетней давности и перед каждым заседанием родственники находят новых свидетелей, что увеличивает длительность рассмотрения дела.

Как сейчас живут сестры Хачатурян


Аурелия Дундук (Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Сестры в настоящий момент не лишены свободы. Судом избранна мера пресечения в виде запрета общения сестер. Мать девочек рассказала NEWS.ru, что девочки очень скучают друг по другу и ждут того момента, когда смогут просто увидеться.

«Они из-за этого не могут доучиться, не знают, что делать. Если бы мы знали, что все так затянется, они бы какой-то институт уже закончили. Время уходит, и не знаешь, что будет в дальнейшем», — сказала мать девушек изданию NEWS.ru.

По словам Аурелии, сесты очень бы хотели пойти учиться в ВУЗ, но пока не знают, стоит ли это делать сейчас. В настоящее время все девушки работают. У Крестины и Ангелины есть молодые люди, однако, сестры пока не собираются выходить замуж.

«Они не хотят свадьбы, потому что какая свадьба без сестер? Поэтому пока затишье, ждем уже пять лет», — заключила Дундук.

Читайте также:

Названа возможная причина конфликта с поножовщиной в краснодарской школе

Парень с сайта знакомств предложил интим и она согласилась: свидание 21-летней россиянки закончилось трагедией, подробности

«Накачал наркотиками и несколько часов насиловал»: стало известно, что ждет насильника 9-летней девочки
#суд
#преступление
#убийство
#уголовное ук
#наказание
#отец
#люди
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге таксист напал на «Мисс Россию — 2022» Линникову
07 декабря 2024, 14:19

Анна Линникова (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)

Обладательница титула «Мисс Россия-2022» Анна Линникова заявила, что водитель такси сначала привёз её не туда, а потом напал на девушку, передал РЕН ТВ.
Анна Линникова поделилась, что заказала такси экономкласса и сразу поняла, что мужчина за рулем агрессивен. В конце поездки водитель остановился не в нужном месте. «Мисс Россия — 2022» попросила довезти ее до указанного в заявке дома, но в ответ получила: «Вываливайся».

Анна Линникова сказала, что отправит жалобу на водителя, затем мужчина разозлился.

«Я вышла из машины, он сразу побежал за мной, хотел распускать руки, схватил меня. Я сразу позвонила в полицию, они приехали, сказали, что нужно писать заявление», — обратила внимание девушка.

Модель приняла решение не подавать заявление, так как опаздывала на самолёт, но отметила, что сделает это позднее.

После происшествия компания, в которой трудится агрессивный таксист, сообщила, что вернет Анне Линниковой деньги за поездку.

Читайте также:

Села в такси и домой не вернулась: под Волгоградом беременная женщина лишилась жизни из-за украшений, подробности

Задержанный в Москве за взятку таксист сбежал через дыру в заборе отдела полиции

Напавшего на участника СВО в Тобольске таксиста задержали — видео
#россия
#деньги
#такси
#водитель
#мужчина
#поездки
#происшествия
#заявление
#дома
#машины
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Прокуратура Подольска: дети могли погибнуть в пожаре из-за обогревателя
07 декабря 2024, 13:40

Фото: iStock/ burcu saritas

Прокуратура Подольска заявила, что дети могли погибнуть в пожаре из-за обогревателя. Сообщение об этом появилось на сайте прокуратуры Московской области.
Происшествие в Подмосковье могло произойти из-за аварийного режима работы электрообогревателя.

«Окончательные выводы будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы», — говорилось в сообщении прокуратуры.

7 декабря утром на улице Комсомольская загорелась квартира. Во время тушения пожара специалисты нашли детей двух и четырёх лет. Медицинские работники оказали им помощь, но мальчики скончались в больнице.

«По предварительной информации, малолетние находились без присмотра взрослых», — обратили внимание представители прокуратуры.

Подольская городская прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств инцидента, а ещё ход и результаты расследования уголовного дела, которое следственный орган возбудил по факту смерти детей.

Читайте также:

«Я маму простил»: 11-летний сын рассказал, зачем родная мать заставила его выпить «Азелит»

14-летняя школьница из Башкирии нашла тела матери и отца в гараже: что заставило многодетных родителей совершить суицид

Признал вину: в гибели четверых детей от отравления под Красноярском обвинили отца, что известно
#подмосковье
#происшествие
#помощь
#прокуратура
#квартира
#специалисты
#работники
#подольск
#пожар
#смерть
#дети
#ребёнок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Екатеринбурге спецназ задержал бизнесмена, который напал на полицейского
07 декабря 2024, 13:17

Фото: iStock/ BrianAJackson

В Екатеринбурге полиция при силовой поддержке спецназа задержала авторитетного бизнесмена Эдгара Мкртчяна. Он находился в федеральном розыске за избиение сотрудника ГАИ, сообщило агентство Ura.ru.
По информации источника агентства, операция прошла в Октябрьском районе Екатеринбурга 5 декабря.

«Мкртчяна подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 111 УК РФ)», — обратил внимание собеседник агентства.

До этого Мкртчян судили по идентичной статье. Мужчину связывают с ОПГ «Визовские». По некоторой информации, пострадавшим по уголовному делу проходит сотрудник Госавтоинспекция МВД России (ГАИ), которого Эдгар Мкртчян якобы избил в кафе бизнес-центра «Высоцкий» совместно с товарищем в мае.

Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев сообщил, что в Дагестане задержали общественного деятеля и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова.

Читайте также:

Польская полиция задержала россиянина, обвиняемого в финансовых махинациях

За миллионную взятку задержан начальник районного отдела полиции Уфы

Baza: В Колумбии задержали 23-летнюю Куклу за серию заказных убийств
#мвд
#операция
#бизнес
#кафе
#ук
#гаи
#госавтоинспекция
#рф
#задержание
#избиение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
За миллионную взятку задержан начальник районного отдела полиции Уфы
07 декабря 2024, 12:49

Фото: istockphoto/Atstock Productions

В Уфе задержан начальник отдела полиции № 3 по Кировскому району Ильшат Нурмухаметов. Его подозревают в посредничестве при получении взятки в размере полутора миллионов рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Башкортостан. По версии следствия, в сентябре этого года уфимский предприниматель подал заявление в полицию. Он просил привлечь к уголовной ответственности бывшего бухгалтера своей фирмы. По словам заявителя, тот похитил крупную сумму денег и незаконно завладел автомобилем бизнесмена.

Дело не продвигалось, и тогда коммерсант попросил начальника районного отдела полиции дать расследованию ход. Тот сообщил, что за возбуждение уголовного дела в отношении бухгалтера необходимо будет передать через него взятку в размере 1,5 миллиона рублей сотрудникам Главного следственного управления МВД республики. Предприниматель согласился.

При получении первой части взятки в сумме миллиона рублей полицейского задержали сотрудники республиканского управления ФСБ. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Если вина Нурмухаметова будет доказана, ему грозить от семи до 12 лет лишения свободы.

Читайте также:

В Красноярске руководителя УДИБ задержали за взятку на сумму более 73 млн рублей

Экс-глава УЭБиПК МВД Новосибирска Вялков предстанет перед судом за взятки

Топ-менеджера РЖД арестовали за получение особо крупной взятки
#дело
#мвд
#фсб
#предприниматель
#сотрудники
#заявление
#ск
#взятка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На трассе под Новосибирском перевернулся автобус с пассажирами
07 декабря 2024, 11:06

Фото: istockphoto/conejota

В Новосибирской области междугородний пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.
Инцидент произошёл в районе 20-го километра трассы К-17Р «Новосибирск - Кочки - Павлодар», сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ. Автобус следовал из посёлка Садовый в село Верх-Тула. В салоне находились 26 пассажиров, ехавших на мероприятие. По предварительным данным, 59-летний водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся.

За медицинской помощью обратились два человека, сообщили в ведомстве. Характер и степень тяжести травм уточняются. Точные причины и все обстоятельства будут установлены в ходе проверки, начатой правоохранителями.

Читайте также:

В Москве электробус столкнулся с Bentley

В Москве столкнулись автобус и легковушка, есть пострадавшие

В российском регионе машина с 15-летним водителем опрокинулась в кювет
#автобус
#мвд
#проверки
#трассы
#водитель
#инцидент
#рф
#новосибирск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Baza: В Колумбии задержали 23-летнюю Куклу за серию заказных убийств
07 декабря 2024, 10:51

Фото: istockphoto/ipopba

Во всей Латинской Америке обсуждают фотографии задержанной в Колумбии 23-летней серийной убийцы по прозвищу Кукла. Карен Хуелита Охеда Родригес была арестована 5 декабря.
Девушке предъявляют обвинения в заказных убийствах в муниципалитете Барранкабермеха, сообщает телеграм-канал Baza. По информации колумбийских СМИ, Карен вступила в преступную группировку Los de la M в 18 лет, еще будучи школьницей. За пять лет она сделала внушительную карьеру «благодаря железному характеру и волевым решениям» и стала элитным киллером.

Фото: телеграм-канал Baza

Однако задержали Куклу за убийство её бывшего бойфренда по более личным причинам — он был должен ей денег. При этом девушку проверяют на причастность к ряду других убийств. Следствие сообщает, что она решила убрать бывшего, когда убедилась, что долг с него получить не удастся. Кукла пошла на дело вместе со своей коллегой по прозвищу Горда Сикария (Толстая Киллерша). Пишут, что в момент убийства Карен дрогнула и не смогла нажать на курок, поэтому парень был убит Толстой Киллершей, а совсем не элитной.

Читайте также:

Один из самых лютых бандитов 90-х Захаров освободился из колонии

Киллер, расстрелявший офицера ВС РФ, мог караулить его несколько часов

Убил, расчленил и растворил в кислоте: Как химик из Петербурга расправился с девушкой
#убийство
#дело
#сми
#следствие
#колумбия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SHOT: Над Майкопом в Республике Адыгея прогремели взрывы
07 декабря 2024, 08:23

Фото: istockphoto/Maksim Safaniuk

В Майкопе, столице Республики Адыгея, прогремели несколько взрывов. Их звуки были слышны со стороны местного аэродрома.
Местные жители рассказывали как минимум о двух мощных разрывах, передаёт телеграм-канал SHOT. По предварительным данным, работают системы противовоздушной обороны. Однако подчёркивается, что воздушная тревога в регионе не объявлялась. Официальной информации о причинах громких звуков в небе над Майкопом пока не поступало.

Напомним, в среду, 4 декабря, взрыв прозвучал в Грозном. Он мог произойти в тот момент, когда украинский беспилотник пытался атаковать здание, где дислоцируется полк спецназа полиции имени Ахмата Кадырова. В результате взрыва в чеченской столице никто не пострадал.

Читайте также:

Украина впервые атаковала Крымский мост дронами «Гавия»

Названы последствия ночного удара дрона по столице российского региона

Украина прекратила бить по России ATACMS после звонка Герасимова в США
#беспилотник
#взрыв
#жители
#здание
#тревога
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате