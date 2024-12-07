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Вооружённые силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Берестки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Министерство обороны РФ.
В освобождении населённого пункта Берестки участвовали подразделения группировки войск «Центр», они продолжили продвигаться в глубину обороны Вооружённых сил Украины.
Данная группировка войск нанесла поражение военным армии Украины и технике нескольких бригад ВСУ, отразила десять контратак. Подчёркивалось, что киевский режим потерял до 525 военнослужащих.
Министерство обороны Российской Федерации передало, что за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны сбили 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Российские военные освободили населённый пункт Сухие Ялы, который расположен в Донецкой Народной Республике.
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Данная группировка войск нанесла поражение военным армии Украины и технике нескольких бригад ВСУ, отразила десять контратак. Подчёркивалось, что киевский режим потерял до 525 военнослужащих.
Министерство обороны Российской Федерации передало, что за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны сбили 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Российские военные освободили населённый пункт Сухие Ялы, который расположен в Донецкой Народной Республике.
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Ольга Енгалычева