Второго главаря «Махонинских»* экстремистов задержала ФСБ
В Челябинской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали Андрея Махонина — одного из лидеров сообщества «Махонинские»*, которое в ноябре 2025 года суд признал экстремистским.
Как сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах, задержание прошло в городе Касли. По словам собеседника агентства, Андрей Махонин проходит фигурантом уголовного дела по статье об организации преступного сообщества.
Ранее, 20 ноября 2025 года, ТАСС со ссылкой на базу МВД сообщал, что Махонина — брата Александра Махонина, отправленного под домашний арест, объявили в розыск по уголовной статье. 14 ноября 2025 года, по данным ТАСС, Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры — объединение «Махонинские»* признали экстремистским, а его имущество ориентировочной стоимостью около 2,5 млрд рублей обратили в доход государства.
Также ранее сообщалось о проведении следственно-оперативных мероприятий в одном из частных домов Челябинска, который, как полагают оперативники, имеет отношение к объединению. «Махонинских»* выявили при надзоре за исполнением противоэкстремистского законодательства. По версии силовиков, группе принадлежали большинство торговых точек в городе, 109 объектов недвижимости и 12 транспортных средств.
Читайте также: *Признано экстремистским в РФ