01 марта 2026, 17:08

Второго главаря «Махонинских»* экстремистов задержала ФСБ в Челябинской области

Фото: istockphoto/Yingko

В Челябинской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали Андрея Махонина — одного из лидеров сообщества «Махонинские»*, которое в ноябре 2025 года суд признал экстремистским.