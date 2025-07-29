Участники теракта в «Крокусе» не знали имен друг друга и пользовались псевдонимами
Участники теракта в «Крокус сити холле» использовали псевдонимы и не знали настоящих имен друг друга. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Члены террористической организации применяли сленг с особыми речевыми оборотами в общении друг с другом, они также обращались к своим соучастникам исключительно по вымышленным именам. Такая система позволяла преступникам скрывать реальные личности друг от друга. Все делалось в целях конспирации, чтобы «обезопасить» свою преступную деятельность.
Напомним, что теракт «Крокус Сити Холла» произошел 22 марта 2024 года в Красногорске. Нападавшие открыли огонь по посетителям концертного зала и подожгли помещение.
В результате трагедии погибли 147 человек, 336 получили ранения, трое числятся пропавшими без вести. Материальный ущерб оценивался в 5,7 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что боевики, совершившие теракт в «Крокус сити холле» в марте прошлого года, проходили обучение на территории Турции.
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