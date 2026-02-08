Из-за взрыва на предприятии в Китае погибли восемь человек

08 февраля 2026, 06:20

Xinhua: В результате взрыва на предприятии в Китае погибли восемь человек

Фото: iStock/Leonid Ikan

Взрыв произошел на предприятии, которое находится на севере Китая. В результате инцидента погибло восемь человек, передает агентство Xinhua.