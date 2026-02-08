Достижения.рф

Из-за взрыва на предприятии в Китае погибли восемь человек

Xinhua: В результате взрыва на предприятии в Китае погибли восемь человек
Взрыв произошел на предприятии, которое находится на севере Китая. В результате инцидента погибло восемь человек, передает агентство Xinhua.



Чрезвычайное происшествие случилось в цехе биотехнологической компании «Jiapeng» в уезде Шаньинь города Шочжоу провинции Шаньси. По факту инцидента уже задержали официального представителя компании.

Причины взрыва в настоящее время устанавливаются. Для расследования всех обстоятельств трагедии на месте создана специальная следственная группа.

