Из-за взрыва на предприятии в Китае погибли восемь человек
Взрыв произошел на предприятии, которое находится на севере Китая. В результате инцидента погибло восемь человек, передает агентство Xinhua.
Чрезвычайное происшествие случилось в цехе биотехнологической компании «Jiapeng» в уезде Шаньинь города Шочжоу провинции Шаньси. По факту инцидента уже задержали официального представителя компании.
Причины взрыва в настоящее время устанавливаются. Для расследования всех обстоятельств трагедии на месте создана специальная следственная группа.
