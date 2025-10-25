Мощный взрыв прогремел в жилой многоэтажке в Сочи, есть пострадавшие
Мощный взрыв произошел в многоэтажном жилом доме в Сочи. Предварительно, пострадало несколько человек, при этом взрывная волна вырвала часть стены на пятом этаже. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что взрыв прогремел около 01:15 ночи на улице Тимирязева. Громкий звук услышали по всему центральному району города.
В семиэтажном доме взрывной волной выбило стекла минимум в трех квартирах. Также местные жители заметили повреждения у нескольких припаркованных автомобилей и соседних построек.
На место происшествия незамедлительно выехали спасательные службы для ликвидации последствий и установления точных причин взрыва.
Ранее «Радио 1» передавало, что правоохранительные органы задержали мужчину после взрыва в квартире одного из жилых домов в Элисте Республики Калмыкия.
