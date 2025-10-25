Мощный взрыв прогремел в жилой многоэтажке в Сочи, есть пострадавшие

25 октября 2025, 01:53

SHOT: Мощный взрыв прогремел на пятом этаже жилого дома в Сочи, есть пострадавшие

Фото: iStock/Leonid Ikan

Мощный взрыв произошел в многоэтажном жилом доме в Сочи. Предварительно, пострадало несколько человек, при этом взрывная волна вырвала часть стены на пятом этаже. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.