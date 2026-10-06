Взрывы прогремели около острова в Иране
В районе иранского острова Кешм в Ормузском проливе прогремели взрывы. Об этом сообщает агентство IRNA.
По данным СМИ, несколько минут назад звуки взрывов было слышно со стороны моря в районе острова. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.
Иран фактически удерживает пролив закрытым для нормального международного судоходства. Тегеран заявляет, что откроет его только после выполнения семи условий, согласованных в рамках Исламабадского меморандума.
Суда в проливе стали регулярно подвергаться атакам. Британское UKMTO 6 октября сообщило о новом случае: танкер при выходе из Ормузского пролива поразило неопознанным снарядом. Инцидент произошел 5 числа, ведется расследование.
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