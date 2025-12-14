Около десяти взрывов прогремело в небе над Смоленском, в городе виден пожар

14 декабря 2025, 00:51

SHOT: Около десяти взрывов прогремело в небе над Смоленском на фоне работы ПВО

Фото: iStock/Krit Suppaudom

Над Смоленском прогремело около десяти взрывов, в одном из районов города виден пожар. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.