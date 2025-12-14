Около десяти взрывов прогремело в небе над Смоленском, в городе виден пожар
Над Смоленском прогремело около десяти взрывов, в одном из районов города виден пожар. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
По словам очевидцев, от семи до десяти мощных хлопков раздалось в южной части города. От звука взрывов сработали автомобильные сигнализации, а в небе появились яркие вспышки.
Предварительно, ПВО работает по украинским БПЛА.
В настоящее время нет официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях в результате нападения дронов ВСУ.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России вечером 13 декабря за три часа сбили почти 100 украинских БПЛА над регионами страны. Наибольшее количество БПЛА — 41 единицу — уничтожили над территорией Крыма.
