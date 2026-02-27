Достижения.рф

Юный футболист из Москвы ослеп после попадания мяча в лицо

Врачи в Москве прооперировали подростка, лишившегося зрения из-за удара мячом
Московские врачи спасли зрение юному футболисту после удара мячом. Подробности сообщает mk.ru.



В Морозовскую детскую больницу Москвы доставили 14-летнего подростка с тяжёлой травмой глаза. Во время футбольной тренировки мяч попал мальчику в лицо.

Спортсмен получил повреждение роговицы и обширное кровоизлияние в переднюю камеру глаза. Врачи диагностировали полную потерю зрения на одном глазу. Хирурги клиники экстренно прооперировали подростка. Вмешательство позволило полностью восстановить зрительную функцию.

В столичном Департаменте здравоохранения отметили, что операция прошла успешно, и уже через четыре дня мальчик вернулся домой. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и продолжает восстановление под наблюдением специалистов.

