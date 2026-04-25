Юноша выжил после нападения самой большой рептилии в мире

20-летний австралиец выжил после нападения гребнистого крокодила
Фото: iStock/AppleZoomZoom

В Австралии юноша остался жив после нападения гребнистого крокодила — самой большой рептилии в мире. Об этом сообщает Nine News.



Инцидент произошел 18 апреля в кемпинге недалеко от города Брум, штат Западная Австралия. 20-летний Джимми уснул на пляже, а рано утром на него набросился огромный хищник. Парень смог спастись, но серьезное пострадал.

Сначала его доставили в местную больницу, а затем перевезли в Перт, где прооперировали. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.

В Департаменте парков и дикой природы отметили, что это уже второе нападение гребнистого крокодила на человека в этом году.

После последнего инцидента власти призвали любителей отдыха на природе соблюдать меры предосторожности. В частности, они рекомендовали не ставить палатки ближе 50 метров от водоемов, где могут обитать хищники.

Лидия Пономарева

