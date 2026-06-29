За неделю в Новосибирской области произошло 246 пожаров, погибших нет

29 июня 2026, 12:04

Фото: iStock/Distortion Media

В Новосибирской области в период с 22 по 28 июня произошло 246 возгораний. Из огня спасли 14 человек, один пострадал, но никто не погиб. Об этом сообщили в региональном МЧС.





По данным Om1 Новосибирск, всего за прошедшую неделю спасатели выезжали на 439 вызовов. Помощь оказали 63 жителям. Кроме того, огнеборцы потушили 246 пожаров. Одно из самых крупных возгораний произошло 28 июня в поселке Рыбачий Колыванского района, там загорелся телятник.





«Собственники успели эвакуировать пять телят — они не пострадали. Огнем уничтожен телятник на площади 900 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара — грозовой разряд», — говорится в сообщении ведомства.

«За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Подмосковья: 37 раз выезжали на тушение пожаров; три раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП, на которых пострадал один человек», — уточнили в пресс-службе.