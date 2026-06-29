За неделю в Новосибирской области произошло 246 пожаров, погибших нет
В Новосибирской области в период с 22 по 28 июня произошло 246 возгораний. Из огня спасли 14 человек, один пострадал, но никто не погиб. Об этом сообщили в региональном МЧС.
По данным Om1 Новосибирск, всего за прошедшую неделю спасатели выезжали на 439 вызовов. Помощь оказали 63 жителям. Кроме того, огнеборцы потушили 246 пожаров. Одно из самых крупных возгораний произошло 28 июня в поселке Рыбачий Колыванского района, там загорелся телятник.
«Собственники успели эвакуировать пять телят — они не пострадали. Огнем уничтожен телятник на площади 900 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара — грозовой разряд», — говорится в сообщении ведомства.
29 июня загорелись два магазина, расположенные на первом этаже многоквартирного дома на улице Народной в Калининском районе города. Общая площадь пожара составила 110 квадратных метров. Жильцы смогли самостоятельно эвакуироваться, никто не пострадал.
Тем временем подмосковные спасатели 28 июня выезжали на тушение пожаров 37 раз. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
«За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Подмосковья: 37 раз выезжали на тушение пожаров; три раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП, на которых пострадал один человек», — уточнили в пресс-службе.
Также в воскресенье произошло два случая на водоемах в Чехове и Долгопрудном. Других подробностей в министерстве не предоставили.