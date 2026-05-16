«Всё легально»: Забравшего у пенсионерки 163 млн руб убедили, что он курьер Центробанка
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который, будучи убеждённым, что работает курьером Центробанка, участвовал в масштабной мошеннической схеме. Выяснилось, что он разместил в интернете объявление о поиске работы.
Как сообщил RT источник в правоохранительных органах, жертвой преступников стала пенсионерка, передавшая злоумышленникам почти 163 млн рублей и 8,8 килограммов золота. Задержанный забрал у неё часть средств.
С ним связался куратор и предложил перевозить ценные бумаги, документы и деньги. По схеме он приезжал по указанному адресу, выходил на связь с куратором через «Яндекс Телемост», демонстрировал обстановку и по кодовому слову забирал деньги. В дальнейшем он обменивал их на криптовалюту и зачислял на электронный кошелёк.
«Меня убедили, что всё легально, что компания «Страховые инвестиции», куда я устроился работать, сотрудничает с Центральным банком», — пояснил задержанный на допросе.Всего мужчина забрал у разных людей несколько миллионов рублей. Последним эпизодом стала история с женщиной 60-65 лет, которая по кодовому слову отдала ему пакет с 1,5 млн рублей. При попытке обменять эти средства его задержали.
Сам фигурант утверждает, что не знал о преступном характере своих действий. Возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.