«Всё легально»: Забравшего у пенсионерки 163 млн руб убедили, что он курьер Центробанка

Петербуржец поверил мошенникам, что он курьер Центробанка

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который, будучи убеждённым, что работает курьером Центробанка, участвовал в масштабной мошеннической схеме. Выяснилось, что он разместил в интернете объявление о поиске работы.





Как сообщил RT источник в правоохранительных органах, жертвой преступников стала пенсионерка, передавшая злоумышленникам почти 163 млн рублей и 8,8 килограммов золота. Задержанный забрал у неё часть средств.



С ним связался куратор и предложил перевозить ценные бумаги, документы и деньги. По схеме он приезжал по указанному адресу, выходил на связь с куратором через «Яндекс Телемост», демонстрировал обстановку и по кодовому слову забирал деньги. В дальнейшем он обменивал их на криптовалюту и зачислял на электронный кошелёк.





«Меня убедили, что всё легально, что компания «Страховые инвестиции», куда я устроился работать, сотрудничает с Центральным банком», — пояснил задержанный на допросе.