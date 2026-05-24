Заброшенное здание загорелось в Башкирии
В городе Салавате Республики Башкортостан загорелось неэксплуатируемое строение. Возгорание произошло на улице Первомайской, в районе гаражного кооператива, пишут «Аргументы и факты».
По информации регионального МЧС, горело одноэтажное здание. На момент прибытия пожарных подразделений Стерлитамакского гарнизона огнем охватило кровлю. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 600 квадратных метров.
Ликвидацией пожара занимались 55 человек и 17 единиц спецтехники. Предварительно, погибших и пострадавших нет.
Ранее учащихся лицея №77 в Челябинске эвакуировали из-за замкнувшей лампы. Все произошло прямо на уроке.
