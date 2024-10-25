Ущерб на миллиарды, дома и мотоцикл: имущество и задержание замминистра энергетики РФ Мочальникова

Сергей Мочальников (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
24 октября стало известно о задержании действующего замминистра энергетики России Сергея Мочальникова по уголовному делу о мошенничестве при ликвидации убыточных шахт и разрезов в Кузбассе. В чем подозревают высокопоставленного чиновника, рассказывает «Радио 1».
Утром того же дня задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского, предшественника Мочальникова, который занимал пост замминистра более 20 лет — до 2021 года. Мочальников на этот пост был назначен в 2022 году. Обоих подозревают в причастности к одному и тому же уголовному делу.
Сергей Мочальников проходит по тому же уголовному делу о мошенничестве при ликвидации убыточных шахт и разрезов в Кузбассе. После задержания силовики провели обыски в его доме, где обнаружили крупную сумму денег.
По данным МВД, действующий замминистра энергетики РФ девять лет занимался преступной деятельностью, связанной с угольными шахтами. В настоящее время его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.
По предварительным данным, прямой ущерб по делу составляет 500 млн рублей, а косвенный — более 12 млрд руб. Фигурантами этого же уголовного дела являются четверо человек.
Уточняется, что по факту работы были произведены не в полном объеме
25 октября Никулинский суд Москвы отправил действующего замминистра энергетики Сергея Мочальникова под домашний арест до 24 декабря. По предварительным данным, он признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. При этом Яновский вину свою не признает. Его отправили в СИЗО.
В 2021 году Мочальников не мог похвастаться богатым имуществом и большим доходом, в отличие от своей супруги. По данным aif.ru, ему принадлежал мотоцикл MV Agusta Brutale 910. Стоимость такого транспорта б/у оценивается примерно в 500 тысяч рублей. Другой собственности у чиновника не было, а его годовой доход тогда составлял 7,2 млн рублей.
А вот супруга Мельникова была владелицей двух земельных участков и дома площадью 520 квадратных метров. При этом ее годовой доход оценивался в 42 миллиона рублей, что в шесть раз больше, чем у Мочальникова.
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В чем подозревают Мочальникова
Сергей Мочальников проходит по тому же уголовному делу о мошенничестве при ликвидации убыточных шахт и разрезов в Кузбассе. После задержания силовики провели обыски в его доме, где обнаружили крупную сумму денег.
По данным МВД, действующий замминистра энергетики РФ девять лет занимался преступной деятельностью, связанной с угольными шахтами. В настоящее время его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.
По предварительным данным, прямой ущерб по делу составляет 500 млн рублей, а косвенный — более 12 млрд руб. Фигурантами этого же уголовного дела являются четверо человек.
«Предварительно установлено, что в период с 2014 по 2023 год должностными лицами Минэнерго России с подконтрольными организациями заключен ряд контрактов, которые предусматривали выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов», — говорится в Telegram-канале МВД Медиа.
Уточняется, что по факту работы были произведены не в полном объеме
Мочальников признал вину
25 октября Никулинский суд Москвы отправил действующего замминистра энергетики Сергея Мочальникова под домашний арест до 24 декабря. По предварительным данным, он признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. При этом Яновский вину свою не признает. Его отправили в СИЗО.
Имущество и доход Мочальникова
В 2021 году Мочальников не мог похвастаться богатым имуществом и большим доходом, в отличие от своей супруги. По данным aif.ru, ему принадлежал мотоцикл MV Agusta Brutale 910. Стоимость такого транспорта б/у оценивается примерно в 500 тысяч рублей. Другой собственности у чиновника не было, а его годовой доход тогда составлял 7,2 млн рублей.
А вот супруга Мельникова была владелицей двух земельных участков и дома площадью 520 квадратных метров. При этом ее годовой доход оценивался в 42 миллиона рублей, что в шесть раз больше, чем у Мочальникова.
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Элина Позднякова