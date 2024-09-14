«Закрыли перед мной дверь»: Многодетная мать умерла в машине дочери после отказа врачей помочь

Фото: istock / gorodenkoff
В Твери скончалась женщина, так и не получив необходимой медицинской помощи. Без матери остались два несовершеннолетних ребенка и 21-летняя дочь. Также без бабушки остался маленький внук.
В материале «Радио 1» расскажем детали этого трагического случая.
Прибывшие медики поставили диагноз «тахикардия», сделали укол и уехали. Но Анне так и не становилось лучше — ее лицо было бледное с синяками под глазами, даже язык приобрел синий оттенок.
Фото: istock / Semen Salivanchuk
К 15:30, когда Анне становилось хуже, Владислава приняла решение везти маму в больницу на своей машине. К тому моменту женщина уже почти не могла самостоятельно передвигаться.
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«Ожидайте»Утром 24 декабря 2021 года Анне Комаровой стало плохо — дочь Вадислава вызвала бригаду скорой помощи. Со слов девушки, у матери сильно болели голова и живот, немели конечности, ее тошнило и рвало, а при попытке встать — Анна теряла сознание.
Прибывшие медики поставили диагноз «тахикардия», сделали укол и уехали. Но Анне так и не становилось лучше — ее лицо было бледное с синяками под глазами, даже язык приобрел синий оттенок.
«В 11:30 был вызван участковый терапевт. В 12 часов маме стало еще хуже, и я повторно пыталась вызвать «скорую помощь». В вызове мне отказали, сказав: «Вызывайте участкового врача на дом», — расскзаала Владислава изданию «КП»-Тверь».После 13:00 из поликлиники явилась врач-терапевт, поставив предварительный диагноз «панкреатит». Она сообщила, что необходимо срочно вызывать «скорую» для госпитализации. Девушка попыталась вызвать медиков, но кроме «ожидайте» ничего больше не слышала.
Фото: istock / Semen Salivanchuk
К 15:30, когда Анне становилось хуже, Владислава приняла решение везти маму в больницу на своей машине. К тому моменту женщина уже почти не могла самостоятельно передвигаться.
Умерла в машине у дочериДочка отправилась в городскую больницу № 6 на улице Орджоникидзе, предполагая, что она ближе всех.
«Мне ответили: "Мы не можем вам помочь, езжайте в другую больницу". Я умоляла их помочь ей, так как боялась, что уже не довезу. Они закрыли перед мной дверь», — рассказала Владислава.После безрезультатных попыток призвать к помощи медиков этой больницы она вернулась автомобилю — мать уже потеряла сознание.
«Я тут же начала кричать, мой младший братик бил им в дверь, я кричала: Помогите!"», — вспоминает потерявшая мать девушка.Анна Комарова ушла из жизни около шестой горбольницы в машине дочки. Лишь после этого тело россиянки забрали. Как утверждает Владеслава, женщину на входе дважды уронили.
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«Скорая» так и не приехалаУбитая горем дочь добавила, что даже вечером бригада скорой помощи не была найдена.
«Ситуация в семье Комаровых из Твери, где 24 декабря умерла мама, находится на контроле в Минсоцзащиты и Миндемографии, семье оказывается помощь в решении бытовых вопросов, в организации похорон, а также в оформлении родственниками опеки над детьми. Семья будет находиться на контроле вплоть до завершения оформления документов и далее ей будет оказываться вся необходимая помощь», — дали официальный комментарий к ситуации в пресс-службе правительства Тверской области.Региональный Минздрав со своей стороны организовал внутреннюю служебную проверку. Будет ли от неё толк, пока не ясно. Правоохранительные органы Тверской области не комментировали произошедшее.
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Алина Юрчак