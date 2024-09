«Закрыли перед мной дверь»: Многодетная мать умерла в машине дочери после отказа врачей помочь

Your browser does not support HTML5 video.

«В отношении Екатерины Шаповаловой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста 1 месяц 30 суток, до 13 ноября 2024 года», – сообщает пресс-служба суда.По предварительным данным, в московском ресторане отравилась группа китайских туристов, которые ели карпа с рисом на пару. После посещения ресторана в больницу попали четыре китайца с температурой и другими признаками отравления.Уголовное дело возбудили по пунктам «а, б» части 2 статьи 238 УК – нарушение требований безопасности в сфере товаров и услуг. Исходя из статей обвинения, к преступлению имеет отношения группа лиц. Также испорченные продукты отнесли к категории товаров для детей.Подробности отравления и что именно стало его причиной, сейчас устанавливают следователи и сотрудники органов санитарного надзора.