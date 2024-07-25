Фото: istockphoto/Alexandros Michailidis
Спортсменам на Олимпиаде в Париже выдали 10 000 салфеток для орального секса. Об этом пишет британская газета Guardian.
Помимо этого, французские власти установили в олимпийской деревне кровати, которые гарантированно выдерживали бы двух человек. Также, сообщается в статье, спортсменам предоставят 300 000 презервативов. При этом речь идет не только о традиционных мужских, но и о женских.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее сообщалось, что МОК утвердил основные положения для российских и белорусских спортсменов, выступающих на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
Для участников разработали отдельный флаг AIN (индивидуальных нейтральных атлетов), лишенный национальной привязки в цветах, и гимн, в котором полностью отсутствуют какие-либо слова.
На сессии Международного олимпийского комитета (МОК) прошло голосование по поводу проведения зимних Олимпийских игр 2034 года. Столицей зимней Олимпиады-2034 выбран американский Солт-Лейк Сити. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее сообщалось, что МОК утвердил основные положения для российских и белорусских спортсменов, выступающих на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
Для участников разработали отдельный флаг AIN (индивидуальных нейтральных атлетов), лишенный национальной привязки в цветах, и гимн, в котором полностью отсутствуют какие-либо слова.
На сессии Международного олимпийского комитета (МОК) прошло голосование по поводу проведения зимних Олимпийских игр 2034 года. Столицей зимней Олимпиады-2034 выбран американский Солт-Лейк Сити. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова