Замерзший россиянин устроил дебош, чтобы попасть под арест и погреться
В Санкт-Петербурге суд вынес постановление о 15 сутках административного ареста для местного жителя. Причиной послужило грубое нарушение общественного порядка, которое мужчина устроил намеренно. Подробности сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Инцидент произошёл на улице Ильюшина в Приморском районе города. Мужчина вёл себя агрессивно: он громко кричал, нецензурно выражался, оскорблял случайных прохожих и приставал к ним, а также размахивал руками.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали его. Во время составления протокола мужчина объяснил свой поступок. Он заявил, что ему стало холодно, и он специально спровоцировал конфликт и правонарушение, чтобы его задержали и он мог погреться в тёплом помещении.
Подсудимый полностью признал свою вину в содеянном. Рассмотрев материалы дела, суд назначил ему наказание в виде 15 суток ареста.
