Замерзший россиянин устроил дебош, чтобы попасть под арест и погреться

29 октября 2025, 22:14

В Петербурге осудили мужчину за умышленное нарушение общественного порядка

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

В Санкт-Петербурге суд вынес постановление о 15 сутках административного ареста для местного жителя. Причиной послужило грубое нарушение общественного порядка, которое мужчина устроил намеренно. Подробности сообщает объединённая пресс-служба судов города.