Заместитель гендиректора «Роскосмоса» Олег Фролов обвинен в получении взяток

Фото: iStock/ArtemSam
Заместитель генерального директора по реализации государственной программы вооружения ГК «Роскосмос» Олег Фролов оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в получении взяток. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
По информации издания, обвинения были выдвинуты в рамках уголовного дела, касающегося хищения 435 миллионов рублей, выделенных на создание барокомплекса для проведения испытаний в космической, авиационной и атомной отраслях. В связи с новыми обстоятельствами, следственные действия по делу продлены до полутора лет.
Ранее стало известно, что против бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского завели новое уголовное дело. Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский в ноябре 2023 года через свою жену Янину получил от бизнесмена взятку, которая составила 43 миллиона рублей.
До этого в Уфе был задержан начальник отдела полиции № 3 по Кировскому району Ильшат Нурмухаметов. Его подозревают в посредничестве при получении взятки в размере полутора миллионов рублей.
Читайте также:
В Красноярске руководителя УДИБ задержали за взятку на сумму более 73 млн рублей
Названа причина задержания министра транспорта Ростовской области и его зама
Экс-глава УЭБиПК МВД Новосибирска Вялков предстанет перед судом за взятки
Ранее стало известно, что против бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского завели новое уголовное дело. Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский в ноябре 2023 года через свою жену Янину получил от бизнесмена взятку, которая составила 43 миллиона рублей.
До этого в Уфе был задержан начальник отдела полиции № 3 по Кировскому району Ильшат Нурмухаметов. Его подозревают в посредничестве при получении взятки в размере полутора миллионов рублей.
Читайте также:
В Красноярске руководителя УДИБ задержали за взятку на сумму более 73 млн рублей
Названа причина задержания министра транспорта Ростовской области и его зама
Экс-глава УЭБиПК МВД Новосибирска Вялков предстанет перед судом за взятки
Дарья Осипова