Защита умершего в СИЗО бизнесмена Котельникова требует его полного оправдания
Адвокаты бизнесмена Игоря Котельникова, скончавшегося в СИЗО в апреле 2024 года, будут добиваться его полного оправдания по делу о поставках некачественных сухпайков в Вооруженные силы России.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Котельников был одним из фигурантов масштабного уголовного дела о поставках в армию некачественных индивидуальных рационов питания. Следствие оценило ущерб Минобороны в 1,3 млрд рублей, утверждая, что стоимость контрактов была заведомо завышена, а продукция не соответствовала техническим условиям.
Экспертиза подтвердила, что сухпайки, поставляемые Грязинским пищевым комбинатом, были запрещены к использованию. В лабораторных исследованиях отмечалось несоответствие состава заявленным требованиям: говядину заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков искусственно завышалась.
При этом защита Котельникова утверждала, что весь некачественный рацион был своевременно заменен, а выводы о завышении цен не были подтверждены экспертами. Одна из соучастниц, Эльвира Смирнова, признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.
Читайте также: