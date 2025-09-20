В Нидерландах протестующие против мигрантов подожгли полицейские машины
В Нидерландах прошли акции протеста против миграционной политики. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В Гааге, который расположен в часе езды от Амстердама, несколько тысяч человек вышли на улицы. Демонстранты выражают недовольство политикой в сфере миграции и ситуацией на рынке жилья. Участники акции заблокировали трассу.
Они подожгли полицейские машины и вступили в столкновения с сотрудниками спецназа. Протестующие разбили окна в штаб-квартире партии D66, которая выступает за увеличение приёма беженцев.
Правоохранительные органы применили водомёты и слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся.
