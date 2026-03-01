Заслуженный тренер РФ по плаванию Владимир Нуцубидзе погиб в Мелихово
В деревне Мелихово Московской области при пожаре погиб заслуженный тренер России по плаванию Владимир Нуцубидзе.
Как сообщил 1 марта источник «Известий», возгорание началось около 23:00 мск в бане. Тренер, которому было 59 лет, попытался самостоятельно потушить огонь до прибытия спасателей, но справиться с пожаром не смог. По факту происшествия проводится проверка.
Владимира Нуцубидзе — мастера спорта СССР, наградили медалью «За укрепление боевого содружества». Он также был личным тренером заслуженного мастера спорта, рекордсмена России и финалиста Олимпийских игр в Токио Владислава Гринева, многократного призёра соревнований.
