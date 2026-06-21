Здание загорелось на площади в 100 квадратов на юге Москвы
На юге столицы произошло возгорание в здании по адресу: улица Речников, 15к1. Об этом стало известно вечером, 21 июня.
Площадь пожара достигла 100 квадратных метров, пишут «Известия». По оперативным данным, из помещений вывели 60 человек.
В настоящее время на месте происшествия работают расчеты МЧС, проводится ликвидация открытого огня. Подробности уточняются.
Ранее на Пятницком шоссе произошло возгорание на складской территории сети «ВкусВилл». Источником огня стали два аккумулятора от электровелосипедов.
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