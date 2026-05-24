Жара в машине сгубила двух маленьких девочек

24 мая 2026, 20:44

Times of India: Две маленькие девочки из Индии задохнулись в машине из-за жары

В индийской деревне Джал-Чак (округ Алвар) две сестры в возрасте шести и восьми лет погибли от удушья, заблокированные внутри припаркованного автомобиля. Об этом сообщает The Times of India.





Девочки играли в машине, стоявшей возле дома, когда центральный замок неожиданно сработал, заблокировав двери. Самостоятельно открыть их дети не смогли.



Родители забили тревогу, когда сёстры не вернулись с прогулки. Автомобиль обнаружили запертым, а внутри без сознания находились обе девочки. Их срочно доставили в больницу, однако врачам оставалось лишь констатировать смерть от асфиксии.



