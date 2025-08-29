Железнодорожника задержали на свидании* с подростком в Купчино

29 августа 2025, 09:40

Фото: iStock/Fedorovekb

В Санкт-Петербурге, на Будапештской улице, был задержан 36-летний машинист из города Коммунар Гатчинского района после конфликта с 15-летним подростком. Инцидент произошел 28 августа около 18 часов, когда прохожие сообщили в службу 112 о драке. Об этом пишет Telegram-канал «‎Конкретно.ру».