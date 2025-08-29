Железнодорожника задержали на свидании* с подростком в Купчино
В Санкт-Петербурге, на Будапештской улице, был задержан 36-летний машинист из города Коммунар Гатчинского района после конфликта с 15-летним подростком. Инцидент произошел 28 августа около 18 часов, когда прохожие сообщили в службу 112 о драке. Об этом пишет Telegram-канал «Конкретно.ру».
По предварительной информации, между мужчиной и несовершеннолетним завязалась интимная переписка, в результате которой подросток предложил встретиться у школы неподалеку от перекрестка улиц Фучика и Будапештской. На встрече возник конфликт, который перерос в драку.
На место происшествия прибыла полиция, и железнодорожник был задержан. В настоящее время он помещен в камеру, а правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция проводит дальнейшую проверку обстоятельств инцидента.
*Движение ЛГБТ в РФ признано экстремистским и запрещено
