Жена главы социального центра на Алтае назвала причиной смертей ротавирус

Фото: istockphoto/Rasi Bhadramani
Постояльцы социального центра «Рубикон» в Алтайском крае скончались от ротавируса. Об этом заявила жена руководителя учреждения Наталья, которая там работает.
В беседе с RT она предположила, что источником заражения стал бездомный, который недавно был доставлен в центр.
Женщина сообщила, что вспышка заболевания началась ещё в прошлую пятницу, 22 ноября. Двоих заболевших доставили в больницу сотрудники центра. В региональном управлении эпидемиологии и гигиены причиной инфекции назвали ротавирус. После этого была проведена тотальная дезинфекция помещений.
Ранее сообщалось, что в частной социальной организации было найдено тело умершего постояльца. Ещё несколько человек были госпитализированы. Двое из низ впоследствии скончались. На данный момент в больницах находятся 17 человек.
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«Мы полагаем, что этот человек прибыл к нам уже инфицированным, так как провел в центре короткое время и вскоре скончался», — сказала Наталья.
Женщина сообщила, что вспышка заболевания началась ещё в прошлую пятницу, 22 ноября. Двоих заболевших доставили в больницу сотрудники центра. В региональном управлении эпидемиологии и гигиены причиной инфекции назвали ротавирус. После этого была проведена тотальная дезинфекция помещений.
Ранее сообщалось, что в частной социальной организации было найдено тело умершего постояльца. Ещё несколько человек были госпитализированы. Двое из низ впоследствии скончались. На данный момент в больницах находятся 17 человек.
Читайте также:
Три смерти и 21 пострадавший: Кого задержали за трагедию в «Рубиконе»
В Алтайском крае в частном центре из-за отравления умерли три человека
Шесть человек госпитализировали после кексов с марихуаной в Краснодарском крае
Александр Бойцов