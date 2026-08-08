Украинские военкомы устроили облаву на местного жителя прямо в огороде

08 августа 2026, 02:30

На Украине сотрудники ТЦК задержали мужчину и повалили двух женщин в огороде

Фото: iStock/Valeriy_G

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задержали мужчину прямо на огороде. Об этом сообщает РИА Новости.





Согласно материалу, военкомы не только схватили мужчину, но и повалили на землю двух женщин, находившихся рядом с ним. Инцидент попал на камеру и распространился по украинским соцсетям — судя по всему, съемку вел издалека один из испуганных очевидцев. На кадрах видно, как на фоне деревенских домиков, грядок и золотых куполов сотрудники ТЦК грубо удерживают женщин, не отпуская их до тех пор, пока мужчину не удалось затолкать в машину.



