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Женщина погибла при пожаре после удара ВСУ в Курской области

10 марта 2024, 08:50
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

ВСУ нанесли удар с использованием дрона по селу Кульбаки Курской области. В результате атаки, погибла женщина. Об этом сообщил канале губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
Снаряд ВСУ попал в жилой дом, где в этот момент находились люди. Женщина погибла сразу, ее супруг получил обширные ожоги и был госпитализирован.

Глава региона выразил соболезнования семье погибшей. Он также сообщил, что в селе частично нет электричества из-за повреждения еще одного домовладения. На место выехали экстренные службы.


Прежде сообщалось, что нефтебаза загорелась под Курском в результате атаки беспилотника ВСУ. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Нефтебаза загорелась под Курском в результате атаки беспилотника ВСУ
10 марта 2024, 08:36

Фото: iStock/Kara Capaldo

Нефтебаза загорелась в Курской области после того, как на ее территорию рухнул украинский дрон. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
По его словам, в городе работает ПВО. На место происшествия выехали экстренные службы для ликвидации последствий атаки.

По предварительным данным пострадавших нет.

Прежде сообщалось ВСУ атаковали село Кульбаки Курской области. Снаряд попал в жилой дом, где в этот момент находились люди. Женщина погибла, ее муж получил тяжелые ранения.

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Сотрудники хлебокомбината Горловки были ранены в результате атаки БПЛА
10 марта 2024, 08:16

Фото: iStock/apsky

Сотрудники хлебокомбината в Горловке получили ранения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько.
«В результате атаки БПЛА, ранения получили сотрудники комбината "Никитовский хлеб"», – сообщил мэр.

Он также обратился к местным жителям и призвал их быть предельно осторожными.

ВСУ сбросили взрывчатое вещество с дрона в 02:00 по мск. В это время на предприятии находились работники. Всем пострадавшим оказана срочная медицинская помощь.


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Власти Нигерии начали переговоры с боевиками, похитившими сотни школьников
Reuters: За 2 дня нигерийские боевики похитили 302 школьника
10 марта 2024, 05:51

Фото: iStock/Allexxandar

Власти нигерийского штата Кадуна ведут переговоры с бандитами, похитившими 287 школьников и преподавателей 8 марта. Также в субботу стало известно о похищении 15 учащихся в соседнем штате Сокоро, о чём пишет Reuters. Таким образом, за минувшие два дня общее количество похищенных учащихся составило уже 302 человека.
Президент страны Бола Тинубу заявил, что дал указание службам безопасности и разведки спасти детей «и обеспечить, чтобы правосудие восторжествовало над преступниками».

Нападение на государственную школу в поселке Курига штата Кадуна стало одним из самых массовых похищений людей в Нигерии за последние годы. Армейские подразделения и группы спецназа продолжают поиск захваченных в лесах района поселка Курига, а губернатор штата Уба Сани обещает, что все похищенные вернутся невредимыми.

Похищения в школах Нигерии впервые были осуществлены джихадистской группировкой «Боко Харам», которая десять лет назад захватила более 200 учениц из школы для девочек в Чибоке в штате Борно. Однако с тех пор, по словам властей, эта тактика была взята на вооружение преступными группировками без какой-либо идеологической принадлежности, попросто требующими выплаты выкупа.

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#заложники
#ученики
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#африка
#похищение
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СК: На мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском нашли тело новорождённого
10 марта 2024, 05:31

Фото: сайт СУ СК РФ по Камчатскому краю

Тело новорождённого мальчика обнаружили сотрудники, сортирующие мусор на полигоне в Петропавловске-Камчатском, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Камчатскому краю.
«По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). В настоящее время произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, <...> проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий <...> преступления», — отметили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно — оперативная бригада, работу которой координировал первый заместитель прокурора города Петропавловска — Камчатского Владимир Померанцев. Краевая прокуратура призвала жителей краевой столицы сообщить об известных обстоятельствах им происшествия в полицию, по телефону доверия региональной прокуратуры или в органы следственного комитета.

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#следственный комитет
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82 палестинца погибли и более 120 получили ранения в секторе Газа за одни сутки
10 марта 2024, 03:57

Фото: iStock/Racide

82 палестинца погибли и 122 получили ранения за одни лишь минувшие сутки из-за военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.
Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу MSNBC, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху «своими действиями в Газе больше вредит Израилю, чем помогает ему», поскольку настраивает весь мир против себя. Как подчеркнул Байден, Нетаньяху должен уделять больше внимания смертям ни в чем не повинных людей, которые гибнут в результате предпринятых действий. Одновременно с этим американский лидер отметил, что у Соединённых Штатов нет красных линий в плане действий Израиля в секторе Газа, так как оборона Израиля по-прежнему «имеет решающее значение».

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о режиме прекращения огня в секторе Газа, который может быть достигнут специальным соглашением между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в ближайшие несколько дней.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». За время боевых действий в анклаве погибло более 28 тысяч гражданского населения. Под ударом нередко оказываются и пленные.


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#палестина
#израиль
#погибшие
#сектор газа
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SHOT: На газопроводе в ХМАО произошёл пожар
10 марта 2024, 02:02

Фото: iStock/subinpumsom

Сильный пожар произошёл на газопроводе рядом с посёлком Лыхма Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как рассказали местные жители, возгорание произошло несколько часов назад на территории Бобровского производственного управления магистральных газопроводов. При этом огненные сполохи от пожара и столб дыма были видны сразу за несколько километров от места происшествия. В данный момент причины возникновения пожара и информация о пострадавших уточняется, однако на место выдвинулись сотрудники МЧС и медики.

«Пострадавших нет, там безлюдный участок. Специалисты туда выехали», — сообщили специалисты МЧС.

Ранее на этом же самом газопроводе рядом с посёлком Лыхма уже происходило серьёзное ЧП: в мае 2023 года был взрыв, при этом два человека погибли и ещё трое пострадали.

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#пожар
#газопровод
#сибирь
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В Херсоне прозвучали взрывы
10 марта 2024, 00:04

Фото: iStock/Multipedia

В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремел ряд взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости»
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#херсонская область
#взрывы
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Скончалась артистка Большого Московского цирка Влада Морозова
ТАСС: Артистка Большого Московского цирка Морозова умерла в реанимации
09 марта 2024, 23:37

Фото: iStock/Robert_Nieznanski

Артистка Большого Московского цирка Влада Морозова скончалась в субботу в реанимации, куда её доставили после того, как она потеряла сознание за кулисами. Об этом сообщил директор цирка, народный артист России Эдгард Запашный.
«Только что в реанимации в Первой городской больнице умерла очень хорошая молодая артистка Влада Морозова», — написал Запашный в своем Telegram-канале.

По словам директора цирка, артистка потеряла сознание за кулисами во время очередного спектакля. Вызванные бригады скорой помощи пытались оказать ей помощь на месте, после чего девушку отправили в реанимацию Первой градской больницы, где больше трёх часов пытались вернуть её к жизни. Однако в конце концов Морозова скончалась.

При этом Запашный опроверг информацию некоторых Telegram-каналов о том, что Влада умерла до спектакля. Он подчеркнул, что до начала представления она прошла полное медицинское освидетельствование. Как заявил народный артист, в обстоятельствах смерти Морозовой будут разбираться дополнительно.

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#смерть
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ВСУ атаковали электроподстанцию в российском регионе
Балицкий сообщил о возгорании на электроподстанции в Пологах после атаки дрона
09 марта 2024, 19:23

Фото: iStock/arawutk

На электроподстанции в Пологах Запорожской области в результате атаки украинских БПЛА, произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
По его словам, в большей части Пологовского района прекращено электроснабжение. На место происшествия направлены экстренные службы, идут восстановительные работы.

По предварительной информации, пострадавших нет.


Прежде сообщалось, что ВСУ совершили массированную атаку дронами на российские регионы. Больше всего вражеских беспилотников пришлось на Ростовскую область. Все БПЛА противника были уничтожены. Инфраструктура не повреждена.

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#бпла
#инфраструктура
#происшествия
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