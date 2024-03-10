Женщина погибла при пожаре после удара ВСУ в Курской области

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ВСУ нанесли удар с использованием дрона по селу Кульбаки Курской области. В результате атаки, погибла женщина. Об этом сообщил канале губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
Снаряд ВСУ попал в жилой дом, где в этот момент находились люди. Женщина погибла сразу, ее супруг получил обширные ожоги и был госпитализирован.
Глава региона выразил соболезнования семье погибшей. Он также сообщил, что в селе частично нет электричества из-за повреждения еще одного домовладения. На место выехали экстренные службы.
Прежде сообщалось, что нефтебаза загорелась под Курском в результате атаки беспилотника ВСУ. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Глава региона выразил соболезнования семье погибшей. Он также сообщил, что в селе частично нет электричества из-за повреждения еще одного домовладения. На место выехали экстренные службы.
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Анастасия Хохлова