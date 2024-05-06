Женщина пострадала при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

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При обстреле украинского стороной села Шебекино в Белгородской области ранение получила мирная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Окраина города Шебекино подверглась атаке ВСУ с помощью БПЛА. Беспилотник упал в частный жилой сектор. В результате детонации поврежден забор домовладения и пострадала мирная жительница», — написал Гладков в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что у пострадавшей осколочные ранения ноги. Сейчас её везут в областную клиническую больницу, где ей будет оказана вся необходимая медицинская помощь.
Ранее украинские военные нанесли удар по автомобилям агропромышленной компании «Агро-Белогорье», которые везли сотрудников организации на работу. Также удар пришелся по легковой машине. ВСУ применили для атаки четыре дрона-камикадзе. Пострадали 35 человек, в их числе два ребенка. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Шесть человек погибли.
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Элина Позднякова