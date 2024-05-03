Женщина сожгла комнату, решив приготовить еду на костре

Фото: iStock/photovs
Жительница Северодвинска Архангельской области собралась приготовить еду на костре и сожгла комнату. Об этом пишет МЧС России в своем Telegram-канале.
По данным канала, женщине отключили свет за долги. Вместо плиты она решила воспользоваться кастрюлей и развела в ней открытый огонь. Но посуда перевернулась на диван, который загорелся. Потом пламя перекинулось на все помещение. Она пыталась потушить возгорание, но не смогла. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Спасатели эвакуировали из дома 57 человек.
Ранее сообщалось, что спасатели тушат пожар в трехэтажном здании на востоке Москвы. На месте ЧП обрушилась кровля на площади в тысячу квадратных метров, а площадь возгорания достигла 2,5 тысячи «квадратов». Для тушения возгорания были задействованы 120 спасателей и 35 единиц техники. К устранению пожара также привлекали авиацию и пожарный поезд.
Читайте также:
В Японии возник пожар в здании атомной электростанции «Симанэ»
Baza: На рязанском НПЗ начался пожар после атаки беспилотников
МЧС ликвидировали пожар на центральном рынке Невинномысска
Дарья Осипова