Выяснилось число погибших из-за падения самолета ВВС Боливии на оживленную дорогу

Из-за падения самолета ВВС Боливии на дорогу в Эль-Альто погибли минимум 15 человек
Фото: iStock/Diy13

Не менее 15 человек погибли и около десяти пострадали в результате чрезвычайного происшествия с военно-транспортным самолётом в Боливии. Об этом сообщил телеканал Unitel.



Трагедия произошла в пятницу в городе Эль-Альто. Самолёт C-130 Hercules, принадлежащий ВВС Боливии, во время приземления выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на трассу, где столкнулся с несколькими автомобилями.

Пожарные подтвердили гибель 15 человек. В одну из больниц доставили десять пострадавших — все они находились в машинах, с которыми столкнулся самолёт. По предварительной информации, борт перевозил новые банкноты для пополнения Центрального банка Боливии.

