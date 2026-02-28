Выяснилось число погибших из-за падения самолета ВВС Боливии на оживленную дорогу

28 февраля 2026, 04:18

Из-за падения самолета ВВС Боливии на дорогу в Эль-Альто погибли минимум 15 человек

Фото: iStock/Diy13

Не менее 15 человек погибли и около десяти пострадали в результате чрезвычайного происшествия с военно-транспортным самолётом в Боливии. Об этом сообщил телеканал Unitel.