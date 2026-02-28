Выяснилось число погибших из-за падения самолета ВВС Боливии на оживленную дорогу
Не менее 15 человек погибли и около десяти пострадали в результате чрезвычайного происшествия с военно-транспортным самолётом в Боливии. Об этом сообщил телеканал Unitel.
Трагедия произошла в пятницу в городе Эль-Альто. Самолёт C-130 Hercules, принадлежащий ВВС Боливии, во время приземления выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на трассу, где столкнулся с несколькими автомобилями.
Пожарные подтвердили гибель 15 человек. В одну из больниц доставили десять пострадавших — все они находились в машинах, с которыми столкнулся самолёт. По предварительной информации, борт перевозил новые банкноты для пополнения Центрального банка Боливии.
Ранее руководитель поисково-спасательного отряда «Сальвар» Юрий Василевич рассказал, как проходили поиски девятилетней девочки, пропавшей утром 24 февраля в Смоленске.
Читайте также: