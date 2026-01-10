В Липецкой области раздалось шесть взрывов, очевидцы рассказывают о двух сбитых БПЛА ВСУ

10 января 2026, 02:05

SHOT: Шесть взрывов раздалось над городом Елец Липецкой области, сбито два БПЛА ВСУ

Фото: iStock/Krit Suppaudom

Над городом Елец Липецкой области прогремело несколько взрывов. По словам местных жителей, они связаны с работой системы ПВО. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.