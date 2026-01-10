В Липецкой области раздалось шесть взрывов, очевидцы рассказывают о двух сбитых БПЛА ВСУ
Над городом Елец Липецкой области прогремело несколько взрывов. По словам местных жителей, они связаны с работой системы ПВО. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, с 01:10 ночи в небе стали раздаваться хлопки, которые не стихли до сих пор. Очевидцы описывают их словами «гулкие и басовитые».
К этому моменту прозвучало около шести взрывов, при этом в небе над Ельцом наблюдались вспышки. Они появляются в разных частях города.
Местные жители сообщают, что средства ПВО уже уничтожили как минимум два беспилотника ВСУ. Официального подтверждения этой информации пока нет. Сведения о пострадавших или возможных разрушениях на земле не поступали.
Этой ночью над Тулой также раздались мощные взрывы. При этом люди слышали звук мотора, характерный для низколетящих дронов.
