Жесткое ДТП с Tesla произошло в Ленобласти
ДТП случилось на седьмом километре трассы «Всеволожск — Кирпичный завод». Об этом стало известно 15 августа.
По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, около 11:30 77-летняя женщина за рулем «Ниссан Тиида» при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество автомобилю «Тесла». В результате жесткого столкновения водитель и пассажир «Ниссана» (личность пассажира пока устанавливается) скончались на месте. Водителя «Теслы» госпитализировали с травмами.
По указанному факту следственные органы уже возбудили уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее как минимум восемь машин столкнулись при ДТП на КАД в Петербурге. Подробности в нашем материале.
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