«Жгли и резали»: Мать девочки-инвалида обвинила врачей в истязании дочери

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В Краснодарском крае врачи истязали ребенка-инвалида, за три недели 13-летняя девочка похудела на 10 килограмм. Об этом сообщили журналистам ТАСС в Следственном управлении региона.
Со слов матери ребенка, ее дочь с детства инвалид из-за психического расстройства и не разговаривает. В 2019 году ей поставили диагноз «умственная отсталость».
«Согласно полученным сведениям, в период с мая по июнь текущего года девочка находилась в специализированном лечебном учреждении в Выселковском районе, где ей были причинены множественные повреждения различных частей тела», — говорится в сообщении.
Все тело девочки было в ссадинах и ожогах, врачи сообщают, что девочка поранила себя сама. Следователи проводят проверки, ими возбуждено дело по статье «Истязание» и «Халатность». Правоохранительные органы также выясняют, почему не было осуществлено должного контроля за лечением.
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«Согласно полученным сведениям, в период с мая по июнь текущего года девочка находилась в специализированном лечебном учреждении в Выселковском районе, где ей были причинены множественные повреждения различных частей тела», — говорится в сообщении.
Все тело девочки было в ссадинах и ожогах, врачи сообщают, что девочка поранила себя сама. Следователи проводят проверки, ими возбуждено дело по статье «Истязание» и «Халатность». Правоохранительные органы также выясняют, почему не было осуществлено должного контроля за лечением.
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Олег Дикий