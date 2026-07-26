Жилые дома горят в российском селе
Три частных дома загорелись в селе Зубовка Черноярского округа Астраханской области. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона в своем канале в мессенджере Max.
Первыми прибывшие на место подразделения выяснили, что горят три жилых строения. Тушение осложняется жаркой сухой погодой и сильным ветром. К борьбе с огнем привлекли девять человек и шесть единиц техники.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском загорелись частный дом и магазин. Сначала пожар охватил одно строение, позже огонь распространился на пристроенное рядом здание.
По данным телеканала РЕН ТВ, речь идет о торговом центре «Мадам», в котором находится отдел с пиротехникой.
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