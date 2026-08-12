Житель Абхазии напал на россиянку и попал под арест

12 августа 2026, 14:38

Напавший на россиянку житель Абхазии ответит по закону

Фото: istockphoto/artisteer

Сухумский городской суд 11 августа заключил под стражу Ахру Квеквескири, подозреваемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и угрозе убийством в отношении россиянки. Информацию 12 числа передает ТАСС.





Инцидент произошел 2 августа около полуночи в районе кафе-бара «Немо» на Кодорском шоссе. По данным следствия, Квеквескири, действуя из хулиганских побуждений, навязчиво пытался познакомиться с посетительницами, а получив вежливый отказ, спровоцировал конфликт, угрожая их жизни и здоровью.



Затем он применил физическую силу к жительнице Черкесска. В результате женщина получила гематомы, ссадины рук и ног, ушиблено-рваные раны лица, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.





«Совершивший противоправные действия в отношении россиянки задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, и, конечно же, будет наказан по всей строгости закона», — заявил журналистам министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут.