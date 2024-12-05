Подмосковные спасатели вызволили младенца из заблокированной машины

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса разблокировали дверь автомобиля, где находилась девятимесячная девочка. Инцидент произошел в Можайском городском округе, сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«В единую службу экстренной помощи 112 позвонила бабушка малышки. Женщина рассказала, что вышла из машины на АЗС, уронив в салоне ключи. А когда захлопнула дверь, водитель услышала, что она заблокирована. Внутри автомобиля осталась её внучка», – говорится в сообщении.Работники дежурной смены оперативно прибыли на место происшествия и специальным инструмента отжали кромку двери. Дотянувшись до кнопки блокировки, они открыли машину. Во время работы специалистов бабушка отвлекала девочку, чтобы она не испугалась.
В итоге спасательная операция заняла не более пяти минут.
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Лора Луганская